ارتفاع التضخم في أمريكا إلى 2%

ارتفع مؤشر «بي.سي.أي»، لقياس معدل التضخم في أمريكا، إلى المستهدف البالغ 2% للمرة الأولى في عام.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، عن أن مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي ارتفع إلى 2% في مارس الماضي على أساس سنوي، مقابل 1.7% في فبراير السابق له.



وباستثناء الغذاء والطاقة، شهد المؤشر ارتفاعًا إلى 1.9% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2012، مقابل 1.6% في فبراير السابق.



وعلى أساس شهري، فإن مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي نما بنحو 0.2% في الشهر الماضي.



وفي مارس الماضي، رفع «بي.سي.أي» سعر الفائدة، وسط توقعات أن ينفذ 3 عمليات رفع لها في العام الجاري.

