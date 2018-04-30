القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:27 م

صعود جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى ختام التعاملات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2150707

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.86%، كما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.36%، وأيضًا زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08%.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعًا اليوم يتصدرها المواد الأساسية بنحو 1.7%، فيما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات بصدارة التأمين بواقع 1.4%.

وتصدر سهم "مركز سلطان" القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة الكويتية مرتفعًا بنحو 22.1%، فيما جاء سهم "مراكز" على رأس التراجعات بنسبة 10.33%.

وارتفعت سيولة البورصة اليوم 88.1% إلى 17 مليون دينار مقابل 9.04 مليون دينار أمس، كما ارتفعت أحجام التداول 120.8% إلى 96.64 مليون سهم مقابل 43.76 مليون سهم أمس.

وحقق سهم "الكويت الوطني" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.67 مليون دينار مرتفعًا 0.13%، فيما تصدر سهم "أعيان للإجارة" أحجام التداول بنحو 9 ملايين سهم متراجعًا 5.7%.

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