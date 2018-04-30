القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:26 م

%0.34 تراجعًا فى مؤشر أبوظبى بختام جلسة اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2150704

تراجعت بورصة أبوظبي المالية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.34%، خاسرًا 15.92 نقطة ليغلق عند مستوي 4669.52 نقطة.

وتراجع بالمؤشر القطاعات القيادية، تصدرها الاتصالات بنسبة 0.87% بفعل تراجع سهم اتصالات المتراجع بالنسبة نفسها.

ونزل قطاع العقارات بنسبة 0.53% بعد أن سجل سهم إشراق تراجعًا بنسبة 1.39%، والدار العقارية بنسبة 0.47%.

كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.36% بفعل سهم أبوظبي التجاري بنسبة 0.99%، وأبوظبي الأول بنسبة 0.40%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.23% بدعم من سهم العالمية القابضة، بنسبة ارتفاع قدرها 3.57%، وأغذية بنسبة 2.33%.

وارتفع أيضًا الطاقة بنحو 2.12% بدعم من سهم دانة غاز المرتفع بنسبة 4.21%، وأدنوك للتوزيع بنسبة 0.82%.

وجاءت التداولات أقل من حصيلة التداولات، بجلسة أمس الأحد، لتصل أحجام التداول إلى 84.55 مليون سهم مقابل 96.26 مليون سهم.

وبقيمة 153.40 مليون درهم مقابل 182.05 مليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر التداولات سهم دانة غاز بنحو 38.7 مليون درهم، من خلال التداول على 39.77 مليون سهم.

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