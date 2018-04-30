القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:22 م

وزير الإسكان يتفقد أعمال توصيل مرافق أحياء العاصمة الإدارية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
الدستور
dostor.org/2150697

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على أعمال تشطيبات الوحدات السكنية التي سيتم طرحها قريبًا، على عدة مراحل.

وأوضح «مدبولي» أن الوزارة ستتولى تنفيذ الحي السكني الأول (R 3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية، منها 952 فيلا، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لطرح الوحدات سيعلن عنها قريبًا، فهناك عدد كبير من الوحدات تم الانتهاء من تشطيبها.

كما تفقد أعمال تنفيذ المرافق بالأحياء المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان.

وشددعلى ضرورة الاهتمام بجودة الأعمال المُنفذة، مطالبًا بزيادة معدلات التنفيذ، ومضاعفة الجهد المبذول للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت ممكن.​

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