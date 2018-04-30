تراجع بورصة قطر 0.31% فى ختام جلسة اليوم

تراجعت بورصة قطر في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 9111.97 نقطة، خاسرًا نحو 28.2 نقطة.



وهبطت مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها العقارات بـ1.6%، يليه النقل بواقع 1.2%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط، أولهما البنوك بنسبة 0.24%، والثاني البضائع بحوالي 0.17%.



وتصدر سهم «الخليج التكافلي» القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة، بانخفاض نسبته 6.33%، فيما تصدر سهم «الخليج الدولية» الارتفاعات بنحو 1.03%.



وارتفعت سيولة البورصة اليوم 95.2% إلى 403.97 مليون ريال، مقابل 206.98 مليون ريال أمس، كما ارتفعت أحجام التداول 101.9% إلى 16.9 مليون سهم، مقابل 8.37 مليون سهم بجلسة الأحد.



وتصدر سهم «مسيعيد» نشاط التداولات على جميع المستويات، بكميات بلغت 6.27 مليون سهم، بقيمة 110.38 مليون ريال، ليرتفع عند الإقفال بنحو 0.5%.