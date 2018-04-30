0.11 % تراجعًا فى مؤشر مسقط بختام جلسة اليوم

تراجعت بورصة مسقط في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 4729.05 نقطة، خاسرًا 5.37 نقطة.



وتأثر المؤشر العام، بقطاع الخدمات المتراجع وحيدًا اليوم بنسبة 0.51%؛ بضغط 5 أسهم، ليتراجع شل العمانية 2.65%، كما انخفض أريدو 1.64%.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 0.58%؛ بدعم 3 أسهم؛ وتصدر جلفار للهندسة الرابحين بنسبة 7%، كما ارتفع المطاحن العمانية 1.14%.



وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.36%؛ بدعم بارتفاع 8 أسهم، ليصعد عمان والإمارات 3.36%، وارتفع الباطنة للاستثمار 2.11%، وحد من ارتفاع القطاع المالي تراجع 3 أسهم، وتقدم المتحدة للتمويل على المتراجعين اليوم بنسبة 2.7%.



وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 28.66 مليون سهم، مقابل 34.75 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيمة التداولات إلى 3.51 مليون ريال، مقابل 3.02 مليون ريال بجلسة أمس الأحد.