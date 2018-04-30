تراجع جماعى لمؤشرات فلسطين فى ختام تعاملات اليوم

تراجعت بورصة فلسطين، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط مؤشر القدس بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 538.02 نقطة، فاقدًا 7.1 نقطة.



كما تراجع المؤشر العام بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 297.66 نقطة، بخسارته 3.18 نقطة.



وتأثر أداء البورصة، اليوم، بالتراجع الجماعي للقطاعات، تقدمها مؤشر الاستثمار بنسبة 1.62%، بضغط سهمي باديكو ويركو المتراجعين بـ3.7% و2.17% على الترتيب.



وانخفض مؤشر قطاع البنوك 1.16%، مع تراجع 4 أسهم، تقدمها البنك الإسلامي الفلسطيني، متصدر الخاسرين اليوم بـ4.52%.



كما تراجع مؤشر قطاع الصناعة 0.91%، مع انخفاض 3 أسهم، ليهبط القدس للمستحضرات الطبية 3.82%، وتراجع مطاحن القمح الذهبي 1.23%.



وهبط مؤشر قطاع الخدمات 0.79%، متأثرًا بتراجع الفلسطينية للكهرباء 2.5%، والاتصالات الفلسطينية بـ0.93%.



وكان مؤشر التأمين، أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.21%، مع انخفاض الأهلية للتأمين منفردًا بـ3.57%.



وارتفع حجم التداولات، اليوم، إلى 5.02 مليون سهم، مقابل 208.84 ألف سهم بالجلسة الماضية، كما زادت قيمة التداولات إلى 8.04 مليون دولار، مقابل 447.76 ألف دولار بجلسة الأحد.



وتصدر سهم بنك القدس تعاملات، اليوم، حجمًا وقيمةً، بتداول 343.73 ألف سهم، بقيمة 465.78 ألف دولار.