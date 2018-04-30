مؤشر بورصة عمان يرتفع 0.47% فى ختام جلسة اليوم

ارتفعت بورصة عمان في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 2191.52 نقطة، رابحًا 10.25 نقطة.



وساهم في ارتفاع المؤشر الأداء الإيجابي للأسهم القيادية وخاصة من البنوك والصناعة، وتصدر البنك العربي الرابحين بنسبة 7.45%، وصعد الإسلامي الأردني 2.05%، وارتفع البوتاس العربية 1.1%، وتفوق الأسهم الـ 3 مجتمعة 17% من الوزن النسبي للمؤشر.



كما دعم المؤشر ارتفاع القطاع المالي 0.93%؛ بدعم 3 أسهم، كما ارتفع عمد للاستثمار 4.3%.



وصعد كذلك مؤشر الصناعة 0.09%؛ مدفوعًا بارتفاع 6 أسهم، ليرتفع الحياة الدوائية 5.97%، وصعد دار الدواء 0.7%.



وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر قطاع الخدمات وحيدًا بنسبة 0.67%؛ بضغط آفاق للطاقة متصدر المتراجعين اليوم بـ 7.43%، وانخفض الاتصالات الأردنية 0.95%.



وتراجع حجم التداولات إلى 3.8 مليون سهم، مقابل 5.3 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما زادت قيمة التداولات إلى 8.51 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار بجلسة أمس الأحد.