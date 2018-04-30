ننشر توصيات مؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة

أوصى اتحاد المصارف العربية، بعد انتهاء فعاليات مؤتمره بالقاهرة، بدعوة المصارف والمؤسسات المالية والعربية إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع التي تسهم في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية وتساعد على تعميم خدمات الشمول المالي عبر تمكين الشرائح الضعيفة المهمشة من النفاذ إلى منظومة الدفع.



وأكد الاتحاد اهمية إرساء منظومة رقابية فعالة تضمن سلامة نظم المدفوعات وتشمل جميع المتدخلين فيها بما فيها المصارف والمؤسسات المالية ويعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المالي والمصرفي، مع ضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة على غرار سلسلة الكتل النقدية.



منا أوصى الاتحاد بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية، وتشجيعها على مواكبة الذكاء الاصطناعي.