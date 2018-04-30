الدولار يحقق مكاسب قوية أمام العملات الرئيسية عالميًّا

واصل الدولار الأمريكي مكاسبه القوية أمام العملات الرئيسية، خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية إيجابية بشأن إنفاق المستهلكين والتضخم.



وارتفع مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي، المؤشر الأبرز لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، ليصل إلى مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبالغ 2%، للمرة الأولى منذ عام.



وارتفع إنفاق المستهلكين والدخل الشخصي في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، بينما تراجع معدل الادخار.



كانت العملة الأمريكية سجلت مكاسب ملحوظة في أبريل الجاري، لتتجه لتحقيق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2016، بدعم ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتكهنات تسارع وتيرة رفع الفائدة.