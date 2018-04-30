مؤشر البحرين يتراجع 0.39% فى ختام جلسة اليوم

تراجعت بورصة البحرين في ختام تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 1257.88 نقطة ليخسر من خلالها 4.90 نقطة.



وجرى التعامل على 8.08 مليون سهم مقابل 4.12 مليون سهم وبقيمة 3.46 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 654.469 ألف دينار بحريني.



وتراجع قطاع الاستثمار 1.46% بفعل هبوط سهم استيراد وجي إف إتش بنسبة 2.68%، و1.49% على الترتيب.



ونزل قطاع الصناعة بنسبة 0.80% بفعل هبوط سهم ألبا بنسبة 0.81%، كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.08% بعد ان سجل سهم الأهلي المتحد بنسبة 0.83%.



وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.92% بدعم من سهم ناس وبتلكو وعقارات السيف ليرتفع كل منهم بنحو 2.86%، و1.77%، و0.89% على التوالي.