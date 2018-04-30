مصير مجهول للعمالة الأجنبية فى قطر بعد «القرار الثانى»

كشفت صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية، عن ثاني القرارات القطرية بشأن أوضاع العمالة الأجنبية داخل أراضيها، بعد عقب إعلان الدوحة عزمها إلغاء نظام تأشيرة الخروج المثير للجدل، والذي يلزم العمال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل قبل مغادرة البلاد.



وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر تعتزم زيادة الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعمال الأجانب بحلول نهاية عام 2018، في إطار الاستجابة للضغوطات الدولية على الإمارة الصغيرة التي من المقرر أن تستضيف كأس العالم 2022.



ولفتت في تقرير لها اليوم الإثنين، إلى أن هذا الإجراء سيكون أول تغيير في الأجر الشهري للعمال الأجانب منذ نوفمبر الماضي.



وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات الحرة "شاران بورو": "بحلول نهاية العام نتوقع وضع حد أدنى جديد للأجور وهذا خبر جيد".



ولم تحدد بورو رقمًا لزيادة الأجور، لكنها قالت إن الأجور الجديدة ستُحسب من خلال تقييم "سلة بضائع"، جاء ذلك عقب اجتماعها مع وزير العمل القطري عيسى الجفالي النعيمي ومسئولين حكوميين آخرين في الدوحة خلال اليومين الماضيين.



وكان الحد الأدنى للأجور بلغ 750 ريالًا شهريًا (206 دولاارات، 170 يورو)، ولكن تم انتقاد هذا الراتب باعتباره منخفضًا للغاية، وليس جيدًا بما فيه الكفاية بسبب تكاليف المعيشة.



ويعد زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن مجموعة من التغييرات الرئيسية التي أعلنت عنها قطر العام الماضي، بعد توقيع برنامج للتعاون التقني مع منظمة العمل الدولية (ILO) لمدة ثلاث سنوات.



وقد أدى هذا الاتفاق إلى وضع خطط محتملة من منظمة العمل الدولية، لفتح تحقيق في معاملة قطر للعمال.