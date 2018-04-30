مؤشر العراق يرتفع 0.23% فى ختام جلسة اليوم

ارتفعت بورصة العراق، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 607.01 نقطة، رابحًا 1.4 نقطة.



ودعم أداء البورصة ارتفاع 8 أسهم، تقدمها الوطنية للصناعات المعدنية بـ9.66%، تلاه المصرف التجاري بـ4.76%، والنخبة للمقاولات 2.94% ومصرف المنصور بـ2.38%.



في المقابل، تراجعت 4 أسهم، تصدرها إنتاج الألبسة بـ5.45%، ومصرفا الموصل والشرق الأوسط بـ4.35% و4%، على الترتيب، وتصنيع وتسويق التمور 0.75%.



وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 372.77 مليون سهم، مقابل 513.64 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 188.06 مليون دينار، مقابل 345.92 مليون دينار دينار بالجلسة السابقة.



وتصدر سهم مصرف البلاد الإسلامي تعاملات اليوم حجمًا وقيمةً، بتداول 200 مليون سهم، بقيمة 64 مليون دينار.



وبلغ عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب 35.12 مليون سهم، بقيمة 20.82 مليون دينار، من خلال تنفيذ 14 صفقة، على أسهم شركتين.



فيما باع المستثمرون الأجانب 26.9 مليون سهم، بقيمة 12.39 مليون دينار، من خلال تنفيذ 9 صفقات، على أسهم شركتين.