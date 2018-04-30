القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:04 م

بعد غدٍ.. «التصديرى للصناعات الغذائية» يشارك فى «سيال كندا»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2150654

قال المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائي، إن المجلس ينظم حاليا المشاركة فى عدد من المعارض الخارجية بدءا من شهر مايو ٢٠١٨، حيث المقرر المشاركة فى معرض سيال كندا الذى ينعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو ٢٠١٨ ويعد من أهم معارض المنتجات الغذائية فى كندا وأمريكا الشمالية.

وأضاف "برزى"، فى بيان له اليوم، إن السوق الكندى يعد من أهم الأسواق المستهدفة أمام المنتجات المصرية، نظرا لكونه رابع أكبر سوق استيرادى بشكل عام على مستوى العالم، وسادس أكبر مستورد للغذاء فى عام 2017 ويرجع ذلك إلى زيادة حركة الهجرة السنوية إلى كندا.

ويشارك المجلس التصديرى فى معرض "سيال كندا"، بعدد 22 شركة تمثل مختلف القطاعات الغذائية من عصائر، وخضروات وفاكهة مجمدة، زيتون وزيت زيتون، مخللات، سناكس، ومركزات طماطم، عصائر ومركزات عصائر، منتجات ألبان، زيوت عطرية، مكرونة، إضافات أغذية، سمن وزيوت طعام، محضرات الحلويات وعصائر سريعة التحضير.

وتعد هذه المشاركة من كبرى المشاركات بالمعرض حيث يمثل الجناح المصرى بمعرض سيال كندا هذا العام 2018 ثانى أكبر جناح من حيث عدد الشركات المشاركة بعد دولة أسبانيا.

وأشار إلى أن المجلس قام بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى فى مونتريال ومشروع تيسير التجارة الكندى TFO بدعم عدد 10 شركات من الشركات الصغيرة والمتوسطة أعضاء المجلس للمشاركة فى معرض سيال كندا بهدف استكشاف الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية بهذا السوق الهام، والالتقاء بكبار المستوردين والسلاسل التجارية من خلال ترتيب لقاءات ثنائية مسبقة للشركات المشاركة وعدد من زيارات الأسواق خلال فترة إنعقاد المعرض وذلك لتحقيق أقصى استفادة.

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