الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الشعب والرئيس السيسي بعيد العمال

قدم البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال.



وقالت الكنيسة الكاثوليكية - في بيان لها اليوم الإثنين - إنه "في هذه المناسبة يتقدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى الشعب المصري العزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي وكل المعاونين له في إدارة مصرنا الحبيبة بخالص التهنئة"، راجيا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها نحو النمو والتقدم.