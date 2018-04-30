«الصحة»: زيادة أعداد الأطباء بالأقسام الحرجة لمواجهة أي طارئ

أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للرعايات والمشرف على هيئة الاسعاف، توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية بجميع المستشفيات، لاستقبال أي حالات بسبب تعرض البلاد لعاصفة ترابية، اليوم.



وأوضح، أنه تم زيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بالأقسام الحرجة، لافتًا إلى، جاهزية كافة أجهزة الأقسام الحرجة، والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة، وإخلاء 30 % من أسرة المستشفى في تخصصات الجراحة العامة، والعظام، والرعايات المركزة، والحروق لحين انتهاء فترة رفع درجة الاستعداد.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم التأكيد على تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض ومد المستشفيات باحتياجاتها من إسطوانات الأكسجين، وموسعات الشعب الهوائية، ومراجعة جميع شبكات الغازات في المناطق، التى قد تتعرض للعواصف الترابية.



وأضاف، أن مرضى الحساسية أو الربو هم أكثر الفئات التى قد يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية، وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.



ونصح " مجاهد" المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية، مضيفًا بضرورة ارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين،تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.





كما نصح المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين " سى"، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.





