وفد «العليا للحج» يسافر إلي السعودية لوضع الترتيبات النهائية للموسم

كشف أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن هناك وفد من اللجنة سيغادر إلى الأراضى المقدسة، عقب انتهاء إجراءات القرعة الالكترونية للحج السياحى، والتى حدد لها يوم الأحد المقبل، الموفق 6 مايو.



وأضاف، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الوفد سيقف على آخر ترتيبات الحج مع وزارة الحج السعودية، واستكمال الإجراءات الخاصة بالشركات من توثيق عقود سكن الحجاج، بعد أن تكون كل شركة علمت أعداد الحجاج الخاصة بها، وانتهت التضمانات بين الشركات لتنفيذ نفس مستوى البرنامج السياحى.