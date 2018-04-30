القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 03:01 م

%0.2 تراجعًا فى البورصة السعودية بختام تعاملات اليوم

البورصة السعودية
البورصة السعودية
dostor.org/2150642

تراجع سوق الأسهم السعودية «تداول» في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وهبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.2%، فاقدا 16.07 نقطة من قيمته، ليغلق عند مستوى 8،208.87 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر السوق الموازية «نمو» بنسبة 0.68%، بمكاسب بلغت 21.81 نقطة، ليغلق عند مستوى 3،250.82 نقطة، وصعدت قيم التداول بالسوق الرسمية، إلى 5.24 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، مقابل 4.8 مليار ريال (1.29 مليار دولار) بالجلسة السابقة.

كما صعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الإثنين إلى 212.7 مليون سهم، مقابل 206.95 مليون سهم.

وعلى مستوى أداء القطاعات، شملت الخسائر 11 قطاعا بصدارة قطاع الطاقة، الذي هبط بنسبة 2.8%، وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.97%، وبلغت خسائر قطاع الاتصالات 0.34%.

وفي المقابل، أغلقت بقية القطاعات، باللون الأخضر، وتصدر المكاسب قطاع الإعلام، بارتفاع نسبته 3.21%، وأغلق قطاع البنوك مرتفعا بنسبة 0.36%.
وجاء إغلاق 115 سهما على تراجع بالسوق الرسمية، بصدارة «بترو رابغ»، الذي هبط 5.56% إلى مستوى 27.50 ريال.

واقتصر اللون الأخضر على 69 سهما، تصدرها سهم «جبسكو»، بارتفاع نسبته 3.73%، ليغلق عند مستوى 14.46 ريال.

وتصدر «سابك» نشاط الأسهم من حيث القيم، عند الإغلاق، بقيمة تداول بلغت 889.96 مليون ريال، وأغلق متراجعا 2.94% ليصل إلى مستوى 114.60 ريال.

وتباين أداء الأسهم على مستوى السوق الموازية، حيث ارتفعت 4 أسهم بصدارة «ريدان»، الذي صعد 3.54% إلى مستوى 16.98 ريال، وتراجعت 4 أسهم أخرى، تصدرها «الكثيري»، بتراجع نسبته 8.14% عند مستوى 27.55 ريال.

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