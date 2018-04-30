«ممدوح»: تشكيل غرف عمليات داخل أجهزة المدن لمواجهة «الأمطار»

كشف المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب وزير الإسكان لشئون أجهزة المدن، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمواجهة سقوط أية أمطار محتملة من داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسته، مربوطة بغرف عمليات داخل أجهزة المدن برئاسة رؤساء أجهزتها، للتواصل على مدار الساعة.



وأكد «ممدوح» لـ"الدستور"، أنه تم وضع كل رؤساء أجهزة المدن على أهبة الإستعداد لمواجهة أي طوارئ، وأوضح، أنه تم مراجعة استعداد بالوعات الصرف الصحي لاستقبال أي كميات مياه، ومدى جاهزيتها من خلال فرق الصيانة بالأجهزة.



وتابع، أنه ضمن خطة الطوارئ تم التنسيق مع المحافظات وشركات الصرف الصحي والحماية المدنية، لتأكيد تواصل وتعاون الخبرات بين الأجهزة المختلفة وبعضها حال الإحتياج لمواجهة أي طارئة.





