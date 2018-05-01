القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 05:57 ص

بالصور.. أكثر ألوان الشعر غرابة لصيف هذا العام

بالصور.. أكثر ألوان
زينب عتريس
dostor.org/2150623

تتّجه موضة صبغات الشعر لعام 2018، إلى الجرأة والخروج عن المألوف، وقد ظهرت مؤخرا درجات غير متوقعة للشعر مثل البنفسجي والأزرق وألوان قوس قزح وغيرها، ولكن هذا العام مختلف قليلا في كون الدرجات أكثر رقة وأقرب للطبيعي، خاصة مع ظهور أسلوب دمج أكثر من لون سويا، أو تلوين أطراف الشعر بلون آخر غير باقى الشعر، نعرض هنا أكثر ألوان الشعر غرابة لصيف هذا العام.

الأزرق الرمادي
الأزرق الرمادي أو لون الجينز من الدرجات التي ظهرت منذ عدة أعوام ولكنها مستمرة لعام 2018 بدرجات ميتالك.

الذهبي المائل للوردي
درجات الأشقر الصريحة تتراجع في الانتشار هذا العام، وتطغي مكانها صبغات الشعر الذهبي بلمسة من الوردي.

الفضي الميتاليك Metallic Silver
كما أن الألوان الميتالك موضة رائجة في عالم الأزياء، فإنها أيضا تنتشر بقوة في عالم صبغات الشعر لعام 2018 بشهادة خبراء الشعر في الماركات العالمية،إذا كنت تبحثين عن طلة جريئة هذا العام، فبالطبع الفضي الميتالك واحد من الخيارات المميزة أمامك.

البنفسجي الداكن Purple Smoke
لا يزال هذا اللون منتشرًا بكثافة على الساحة، ورغم أنه لونًا شتويًا، إلا أن كثير من الفتيات تعتمده في أوقات صيفية من السنة.

بالصور.. أكثر ألوان الشعر غرابة لصيف هذا العام
بالصور.. أكثر ألوان الشعر غرابة لصيف هذا العام
بالصور.. أكثر ألوان الشعر غرابة لصيف هذا العام
بالصور.. أكثر ألوان الشعر غرابة لصيف هذا العام
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