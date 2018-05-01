القاهرة : الثلاثاء 01 مايو 2018
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الثلاثاء 01/مايو/2018 - 05:56 ص

دراسة حديثة تكشف مرض السكرى قبل 20 عامًا من الإصابة به

دراسة حديثة تكشف
وكالات
dostor.org/2150553

أظهرت دراسة سويدية حديثة، أنه يمكننا التنبؤ بإصابتنا بمرض السكري قبل 20 عامًا من إصابتنا الفعلية به، حيث يرسل الجسم تحذيرات إلى صاحبه يمكنه من خلالها التنبؤ بإمكانية إصابته بالمرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المرض.

وأجرى الباحثون الدراسة على أكثر من 200 ألف شخص غير مصابين بمرض السكري، ليتبين لهم أن ما يقارب 9.5% منهم تم تشخيصهم بعد ذلك بأنهم مصابون بالسكري من النوع الثاني.

وتبين للباحثين من خلال الدراسة ارتفاعات العلامات الأيضية بصورة غير مباشرة، حتى وإن كانت المستويات في المعدل الطبيعي، لدى الأشخاص الذين شخصوا بعد ذلك على أنهم مصابون بالسكري، مما يعني أن الأفراد يمكنهم معرفة عما إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة به واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفاديه.

يُذكر أن مرحلة ما قبل السكري تعد من أكثر المراحل غموضًا؛ وذلك لارتفاع مستوى السكر في الدم خلالها، إما في حالة الصوم وإما بعد تناول الوجبة، ولذا ينصح الباحثون بدمج الخضراوات مع الطعام والابتعاد عن الدهون المتحولة من أجل تفادي الإصابة بالمرض.

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