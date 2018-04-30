رئيس الوزراء: إقامة بحيرات صناعية للاستفادة من مياه الأمطار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفي بمركز معلومات الوزراء إنه تم إقامة بعض البحيرات الصناعية للاستفادة من الأمطار، ومنها 3 بحيرات فى منطقة رأس غارب.



وأضاف أنه تم تفعيل غرف العمليات فى كافة المحافظات وتوجيه المحافظين بتوفير كافة المعدات اللازمة والتنسيق مع المحافظات المجاورة. والاستعداد التام بشأن تقلبات الطقس عن طريق التواصل المستمر بالفيديو كونفرنس مع عمليات مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.



وكان رئيس الوزراء استلم تقريرا شاملًا عن توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع - وفقًا للتقرير - أن تشهد بعض التقلبات الجوية في عدد من المحافظات.