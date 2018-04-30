القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
سياسي
الإثنين 30/أبريل/2018 - 05:15 م

«مستقبل وطن» على صفيح ساخن: تلويح بالاستقالة رفضًا للإندماج

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد - رئيس حزب مستقبل وطن
أشرف لاشين
dostor.org/2150484

حالة من الاستياء والغضب انتابت أعضاء حزب «مستقبل وطن» وتشكيلاته المختلفه بــ 27 محافظة على خلفيه رفضهم الإندماج مع جمعية «من أجل مصر»، بسبب ما أسموه بعمليه تفريغ الحزب من كوادره وقياداته الشبابية؛ نظرًا لعدم وجود حالة من التنسيق والتوافق في الإندماج بين الجّانبين واستشعار أعضاء وقيادات الحزب بسعي الجمعية للاستحواذ على الهيكل التنظيمي والإداري للحزب.

وعلى الرغم من إعلان الاتفاق على الإندماج الأسبوع الماضي بعد اجتماع مغلق بينهما في مقر الجمعية بالتجمع الخامس إلاّ أنها لم تحسم بعد، ولم يتم عقد أي اجتماعات أخرى بينهما وبدأ كل طرف في تجهيز قائمة الأعضاء الذي يرغب الدفع بهم في تشكيل الكيان الجديد للهيكل التنظيمي لعملية الإندماج.

وكشفت الحملة، التي أطلقها أعضاء الحزب على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، تحت شعار «من الممكن أن تقطف الزهور، لكن من الصعب أن تؤجل الربيع.. أنا مستقبل_وطن.. الكيان_ أولًا»، والتي انتشرت بصورة كبيرة على منصّات التواصل، وتفاعل معها الآلاف بصورة سريعة؛ للتعبير عن رفضهم لعملية الدّمج.

مصادر مطّلعة في الحزب كشفت لـ«الدستور» أن عدد من أعضاء النواب في «مستقبل وطن» وقيادات الأمانات المركزية والفرعية بالحزب على مستوى الجمهورية أرسلوا رسائل نصية إلى المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، كما التقى آخرون به أكّدوا جميعًا رفضهم التام لعملية الإندماج مع الجمعية بالشكل الذي يتم حاليًا، مهدّدين بتقديم استقالات جماعية من تنظيمات الحزب كافة حال إندماجهم مع «من أجل مصر»، مطالبين بأن تكون عملية الإندماج طبقًا للائحة الداخلية للحزب، وبقرار من المؤتمر العام المقرر عقده في 30 سبتمبر المقبل.

وواصلت المصادر، لـ«الدستور»، أن المفاوضات بين الجانبين متعثّرة، بسبب عدم التوافق في وجهات النظر أو الاتفاق على النسبة التي سيحصل عليها كل طرف في الهيكل التنظيمي للكيان الجديد بجانب رفض الحزب لمقترح الجمعية بتسمية الكيان الجديد «من أجل مستقبل مصر»، وضرورة الإبقاء على اسم الحزب الحالي كما هو.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

وزير الخارجية الأسبق: موقفنا ثابت ضد أي عمل عسكرى بسوريا

منذ شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهرين

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهرين

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهرين

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

«إسماعيل» يُكلف زياد عبدالتواب بإدارة «مركز معلومات الوزراء»

كمال الهلباوي: لم أنادِ بمصالحة مع الإخوان على الإطلاق (حوار)

تفاصيل لقاء شريف إسماعيل برئيس مجلس النواب

رئيس الأرصاد يُطلع «إسماعيل» على تنبؤات حالة الطقس

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

مؤتمر صحفى بنقابة الأطباء تضامنًا مع الطبيب محمد حسن

«تعليم مطروح»: الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

محافظ بنى سويف يكرم عدد من أسر الشهداء والأمهات المثاليات

الشوادر تتزين بفوانيس رمضان

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

بالفيديو.. لحظة دهس سائحتين ووفاة إحداهما بالغردقة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

طارق شوقي يشرح تفاصيل نظام التعليم الجديد

طارق شوقي للمشككين في تطبيق نظام التعليم الجديد: كفاية تطاول

"شوقي": نظام التعليم الجديد هو رؤية مصر في 2030

وزير التعليم: مؤتمر آخر بعد العيد لشرح باقي تطورات النظام الجديد

سلمان يشيد بجهود مكتب التايكو بجامعة الأزهر للنهوض بالبحث العلمي

الأمصار

طالبة سعودية تبتكر مشروع بناء محطة للمياه في المريخ

25 قتيلا بينهم 8 صحفيين في تفجير كابول

عريقات: فلسطين لا تباع ولا تشترى بالمال

مكالمة هاتفية بين بوتين وماكرون حول الاتفاق النووي الإيراني

«داو جونز» يرتفع بنسبة 0.41%

منوعات

«NVIDIA» تقدم تقنية غير مسبوقة لتعديل الصور

التخلي عن تناول اللحوم يمنع ثلث الوفيات المبكرة

5 خطوات بسيطة تطيل الحياة 10 سنوات

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads