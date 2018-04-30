«مستقبل وطن» على صفيح ساخن: تلويح بالاستقالة رفضًا للإندماج

حالة من الاستياء والغضب انتابت أعضاء حزب «مستقبل وطن» وتشكيلاته المختلفه بــ 27 محافظة على خلفيه رفضهم الإندماج مع جمعية «من أجل مصر»، بسبب ما أسموه بعمليه تفريغ الحزب من كوادره وقياداته الشبابية؛ نظرًا لعدم وجود حالة من التنسيق والتوافق في الإندماج بين الجّانبين واستشعار أعضاء وقيادات الحزب بسعي الجمعية للاستحواذ على الهيكل التنظيمي والإداري للحزب.



وعلى الرغم من إعلان الاتفاق على الإندماج الأسبوع الماضي بعد اجتماع مغلق بينهما في مقر الجمعية بالتجمع الخامس إلاّ أنها لم تحسم بعد، ولم يتم عقد أي اجتماعات أخرى بينهما وبدأ كل طرف في تجهيز قائمة الأعضاء الذي يرغب الدفع بهم في تشكيل الكيان الجديد للهيكل التنظيمي لعملية الإندماج.



وكشفت الحملة، التي أطلقها أعضاء الحزب على نطاق واسع بمحافظات الجمهورية، تحت شعار «من الممكن أن تقطف الزهور، لكن من الصعب أن تؤجل الربيع.. أنا مستقبل_وطن.. الكيان_ أولًا»، والتي انتشرت بصورة كبيرة على منصّات التواصل، وتفاعل معها الآلاف بصورة سريعة؛ للتعبير عن رفضهم لعملية الدّمج.



مصادر مطّلعة في الحزب كشفت لـ«الدستور» أن عدد من أعضاء النواب في «مستقبل وطن» وقيادات الأمانات المركزية والفرعية بالحزب على مستوى الجمهورية أرسلوا رسائل نصية إلى المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، كما التقى آخرون به أكّدوا جميعًا رفضهم التام لعملية الإندماج مع الجمعية بالشكل الذي يتم حاليًا، مهدّدين بتقديم استقالات جماعية من تنظيمات الحزب كافة حال إندماجهم مع «من أجل مصر»، مطالبين بأن تكون عملية الإندماج طبقًا للائحة الداخلية للحزب، وبقرار من المؤتمر العام المقرر عقده في 30 سبتمبر المقبل.



وواصلت المصادر، لـ«الدستور»، أن المفاوضات بين الجانبين متعثّرة، بسبب عدم التوافق في وجهات النظر أو الاتفاق على النسبة التي سيحصل عليها كل طرف في الهيكل التنظيمي للكيان الجديد بجانب رفض الحزب لمقترح الجمعية بتسمية الكيان الجديد «من أجل مستقبل مصر»، وضرورة الإبقاء على اسم الحزب الحالي كما هو.