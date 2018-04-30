رئيس وزراء اليابان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

زار شينزو آبى، رئيس وزراء اليابان، وحرمه، يرافقهما الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، وخالد عمران العامري، سفير الدولة لدى اليابان، وكانجي فوجيكي، سفير اليابان لدى أبوظبى، والوفد المرافق، اليوم، جامع الشيخ زايد الكبير وذلك في إطار زيارته لأبو ظبي.



وتجول الضيف والوفد المرافق، يصحبهم الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من أحد الإخصائيين الثقافيين في المركز على جماليات الجامع وبديع فنون العمارة الإسلامية التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، إضافة إلى التعرف على تاريخ تأسيس هذا الصرح الكبير.



وأهدى مدير عام المركز، في ختام الزيارة، رئيس وزراء اليابان نسخة من كتابي "بيوت الله" و"فضاءات من نور" من إصدارات المركز، واللذين يسلطان الضوء على عدد من قيم الصرح ورسالته من خلال مجموعة من الصور الفائزة في جائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز احتفاء بالجماليات المعمارية الفريدة في الجامع.