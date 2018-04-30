«الأسد»: العدوان يزيد تصميمنا على مواجهته ودحر إرهابه

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الإثنين، علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، والوفد البرلماني المرافق.



وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في سوريا والانتصارات المهمة التي تتحقق في الحرب على الإرهاب والرغبة المشتركة لدى سوريا وإيران في مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بينهما بما فيها العلاقات بين برلمانيي البلدين.



وأشار «الأسد» إلى أن المنطقة عمومًا تعيش مرحلة إعادة رسم كل الخارطة الدولية وأن ما نشهده من تصعيد للعدوان على سوريا وانتقال الدول المعادية إلى مرحلة العدوان المباشر بعد الفشل الذريع الذي مني به عملاؤها وأدواتها لن يزيد السوريين إلا تصميمًا على القضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله والتمسك بسيادتهم وحقهم في رسم مستقبلهم بأنفسهم.



ولفت الرئيس السوري، إلى أهمية العلاقات البرلمانية في تبادل التجارب بين الدول على المستوى الشعبي وليس فقط على المستوى السياسي.



من جهته، أكد «بروجردي» أن مشروع الولايات المتحدة وحلفائها وأدواتها في المنطقة هزم في سوريا وأن فشل العدوان الأخير يؤكد صلابة ومنعة محور المقاومة ومحاربة الإرهاب.



وشدد على أن بلاده حكومة وشعبًا ستبقى كما كانت دائما مساندة لسوريا وستواصل مساعيها الهادفة إلى إنجاز حل سياسي يقرره السوريون ويحفظ وحدة وسيادة سوريا.



ويضم الوفد الإيراني ثلاثة من أعضاء مجلس الشورى هم قاسم جاسمي، كارن خانلري، وسيامك مرصدق وأمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى فضل الله باغستان.



وفي الإطار ذاته، التقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، «بروجردي» والوفد المرافق وبحثوا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كل المجالات إلى جانب التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا.



من جهته، أكد «بروجردي» أن العدوان الثلاثي على سوريا سافر ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية ويؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها.





