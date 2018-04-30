«العامة للبترول» تُكرم العاملين بمناسبة زيادة الإنتاج (صور)

كرمت الشركة العامة للبترول، اليوم الإثنين، 370 من القيادات والعاملين الذين أمضوا أكثر من ٢٥ عاما فى خدمة الشركة، وذلك فى احتفالية كبيرة، بحضور عدد من قيادات الشركة الحاليين والسابقين، تحت رعاية الدكتور مهندس محسن النوبى رئيس الشركة وشارك فى تكريم العاملين رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والجيولوجي محمود فريد رئيس مجلس الإدارة الأسبق، بالإضافة الي عدد من أعضاء مجلس الإدارة.



ووجه رئيس العامة العامة للبترول، رسالة شكر لجميع العاملين على الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية، ووصول معدلات الإنتاج بالشركة إلى لأعلى مستوى منذ إنشاء الشركة.