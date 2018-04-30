بوتين وماكرون يبحثان تطورات الاتفاق النووي مع إيران

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران.



وأفاد المكتب الصحفي لقصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، في بيان أصدره اليوم الإثنين وبثته وكالة أنباء "تاس" الروسية، بأن الرئيسين أكدا أهمية الحفاظ على خطة العمل المشتركة وتنفيذها، كما جرى بحث عدد من القضايا الملحة الأخرى.



وأشار البيان إلى أن الرئيس الفرنسي أطلع نظيره الروسي على نتائج زيارته للولايات المتحدة، مع التركيز على المباحثات حول الاتفاق النووي الإيراني.