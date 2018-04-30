مسلحون يختطفون ضابطتين من الشرطة الفلبينية

أعلن الجيش والشرطة في الفلبين، اليوم الإثنين، أن مسلحين خطفوا اثنتين من ضابطات الشرطة ومرافقين لهما في جنوب الفلبين.



وكان الضحايا في طريقهم عائدين من نزهة شاطئية في بلدة باتيكول في جزيرة جولو التي تبعد 1000 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، عندما خطفهم من يشتبه بأنهم إرهابيون من جماعة أبو سياف أمس الأحد.



وقال البريجادير جنرال سيريلتو سوبيجانا، وهو قائد قوة مهام عسكرية تغطي جزيرة جولو، إنه تم إرسال قوات من الجيش للقيام بعمليات بحث وإنقاذ للضحايا.



وأضاف «سوبيجانا» أن الدافع وراء الاختطاف لم يتضح بعد، لكنه أشار إلى أن ضابطتي الشرطة كانتا صديقتين لجنود تم تعيينهم في باتيكول.