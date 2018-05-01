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تقارير ومتابعات
الثلاثاء 01/مايو/2018 - 05:54 ص

لماذا ارتدت الحشود الألمانية الكيباه اليهودية؟

لماذا ارتدت الحشود
نيفين هنري
dostor.org/2150455

الآلاف من الألمان المرتدين للكيباه اليهويدية احتشدوا لدعم اليهود بعد موجة من جرائم الكراهية الأخيرة، اجتمع حوالي 2000 من المتظاهرين في برلين مرتدين الكيباه، حيث كان اليهود وغير اليهود يرتدون القبعة التقليدية في عرض مشترك لتحدي جرائم الكراهية، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الفضائح العنصرية الأخيرة أثارت تساؤلات حول قدرة البلاد على حماية مجتمعها اليهودي من اعتداءات المهاجرين المسلمين، بعد سبعة عقود من وقوع الهولوكوست.

وفي أحدث واقعة قبيحة، تعرضت مسيرة حاشدة في برلين ضد معاداة السامية مكونة من ثلاثة متظاهرين لاعتراضات عندما هتفت مظاهرات مضادة بلفظ "إرهابيين" ونزعوا العلم الإسرائيلي منهم واشتبكوا معهم وبصقوا عليهم، وقالت الشرطة إن الحدث في منطقة نيوكولن، والتي تعتبر قلب مجتمع المهاجرين المسلمين في العاصمة، انتهت في وقت مبكر بعد أن صاح معارضي الثلاثة متظاهرين بصوت عال وعاطفي فقرر الثلاثة متظاهرين التراجع خوفًا على سلامتهم.

وفي حديثه في حشد برلين لارتداء الكيباه، حذر رئيس الجالية اليهودية في برلين جدعون جوف من أن التهديد المتنامي يعني أننا على بعد خطوات من خطر محدق بالجالية اليهودية، مضيفًا "علينا توخي الحذر".

وطالب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، بـ "احترام اليهود بنسبة 100%، وكذلك المسلمين، والشواذ جنسيًا، والأشخاص من جميع ألوان البشرة".

في اليوم السابق لتجمع الكيباه، حذر "شوستر" من أن اليهود الذين يرتدون الكيباه أو نجمة داود يمكن أن يرفعوا درجة الخطورة في الشوارع الألمانية، أثارت هذه التصريحات غضبًا، حيث اتهم مركز سايمون فيزنتال لمكافحة النازية، السلطات بعدم الاهتمام بالدين اليهودي في ظل الديمقراطية الألمانية.

كما نددت المستشارة أنجيلا ميركل بظهور شكل آخر من أشكال معاداة السامية خارج نطاق الجماعات اليمينية المتطرفة، من اللاجئين المسلمين، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، وأعادت التأكيد على أن أمن اليهود وسلامة دولة إسرائيل مصدر قلق واهتمام رئيسي لألمانيا بسبب مسؤوليتها الأبدية عن الهولوكوست أو المحرقة.

وقد تفاجأ الألمان الأسبوع الماضي، بعد أن هاجم لاجئ سوري في التاسعة عشرة من عمره شابين يرتديان الكيباه مستخدمًا حزامه في الهجوم على اليهوديين في حي عصري بالعاصمة، وهو يصرخ فيهما "يهودي"، شريط فيديو للاعتداء صوره أحد الضحايا الإسرائيليين، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار موجة من الاشمئزاز على نطاق واسع.

قبل مسيرة برلين، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي سوفولوجي، دعا إلى ارتداء الكيباه على الرأس قائلًا: "إذا كنت ترغب في إنهاء الإسلاموفوبيا، إذًا عليك ألا تسمح بمعاداة السامية.

وقال يائير لابيد زعيم حزب ييش اتيد السياسي الوسطي، إن اليهود من ألمانيا يجب أن يخرجوا بالكيباه اليهودية ومعهم هراوة كبيرة لحماية أنفسهم من أي اعتداء محتمل من قبل المهاجرين المسلمين، وأضاف "كنا نعتقد أن أيام القلق بالنسبة لليهود انتهت في ألمانيا لكن من الواضح أن هذا ليس هو الوضع الآن".

لماذا ارتدت الحشود الألمانية الكيباه اليهودية؟

لماذا ارتدت الحشود الألمانية الكيباه اليهودية؟

لماذا ارتدت الحشود الألمانية الكيباه اليهودية؟

لماذا ارتدت الحشود الألمانية الكيباه اليهودية؟

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