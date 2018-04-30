«ديفنس ويب»: الأسلحة الألمانية منحت مصر قوة عسكرية ضخمة

أكد موقع «ديفنس ويب» الأمريكي، أن الإدارة الأمريكية تغير موقفها دائمًا من مصر كشريك عسكري، ما يدفع القاهرة للبحث عن مصادر أخرى للأسلحة.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم مستوى المنح العسكرية المقدمة لمصر، تبحث القاهرة عن مصادر جديدة للأسلحة المتقدمة.



وتابع أن ألمانيا تبرز كواحدة من أبرز الموردين الجدد للأنظمة العسكرية في مصر، بجانب روسيا وفرنسا، ونقلت وسائل الإعلام الألمانية نقلًا عن مسئولين حكوميين الدور المتنامي لبرلين في تجهيز القاهرة بأحدث الأنظمة العسكرية الحديثة.



وأضاف أنه وفقًا لهذا التقرير، وافقت الحكومة الألمانية على 25 طلبا لتصدير أنظمة الدفاع الألمانية لمصر عام 2017، وبلغت صادرات الدفاع لمصر خلال العام الماضي نحو 708 ملايين يورو.



وأشار إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات الدفاع الألمانية لمصر بنسبة 205%، مقابل إجمالي الصادرات في الخمس سنوات السابقة لها.



وتابع أن العقود الرئيسية بين البلدين تعلقت بالقسم البحري لشركة «نيسين كروب»، والتي قدمت العام الماضي غواصة قيمتها 250 مليون يورو في صفقة تضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، بالإضافة إلى شركة ديهل ديفنس التي باعت لمصر 330 صاروخا جو جو وشركة إيرباص للدفاع والفضاء، وشركة كيلر وكوش، التي تنتج الأسلحة الخفيفة، وكراوس- مافي فيجمان «KMW»، التي تنتج ناقلات الجنود المدرعة والدبابات.



وأوضح أن الزيادة في تصدير الأسلحة الألمانية لمصر ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة، وأكد الخبراء أن الموقف الألماني تجاه مصر كشريك عسكري تغير بالكامل منذ التوقيع على صفقة ضخمة عام 2015 بقيمة 8 مليارات يورو من قبل شركة سيمنز، لبناء محطتين لتوليد الطاقة في مصر.



وأكد الموقع أن مشتريات الأسلحة الجديدة من ألمانيا لمصر تعد أكبر من التي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع المساعدات العسكرية، بالشكل الذي يمكن مصر من إبراز قوتها العسكرية في جميع أنحاء المنطقة.



وأشار إلى أن ناقلة الطائرات الهليكوبتر من طراز ميسترال، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع والهجوم الأخرى وعلى رأسها الصواريخ من شأنها أن تعطي مصر صوتا إقليميا قويا في المنطقة.



وأوضحت أن الأسلحة التي تملكها مصر تمكنها من التأثير على نتائج الحروب في المنطقة لصالح التحالفات التي تعمل معها، وخصوصًا حرب اليمن.



