مئات المهاجرين ينتظرون السماح قبيل الحدود الأمريكية

تكدس مئات المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى إلى المكسيك، للعبور إلى الحدود الأمريكية، فى انتظار أن تسمح لهم الحكومة الأمريكية بدخول البلاد.



وقال مسئولون في قوات حرس الحدود الأمريكية إن 150 شخصا، أغلبهم يصطحبون أطفالا، يوجدون عند معبر سان دييجو بين البلدين.



وأفادت صحيفة هيرالدو دي ميكسيكو بأنه من غير المعروف ما إذا كان سيسمح لهؤلاء المهاجرين بالدخول إلى الولايات المتحدة، أم سيتم إعادتهم إلى بلدانهم، لكن المؤكد أن القافلة ثابتة في مكانها.



ودعا المسئولون في الولايات المجاورة للمكسيك إلى إرسال قوات لتعزيز الأمن حتى يتم الانتهاء من بناء الجدار.



وانطلقت القافلة في مسيرها نحو الولايات المتحدة يوم 25 مارس من جنوب المكسيك، قرب الحدود مع جواتيمالا، ووصل عدد أفرادها نحو ألف شخص.



يشار إلى أن ترامب استهدف هذه الفئة من المهاجرين، وكتب على حسابه بموقع "تويتر" أن أمرهم دليل على ضرورة تشديد قوانين الهجرة.