القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
حوادث
الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:42 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في «نشر أخبار كاذبة»

عبد المنعم أبو الفتوح
عبد المنعم أبو الفتوح
dostor.org/2150449

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما، احتياطيا، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".

كانت النيابة أسندت- في تحقيقاتها- إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات

منذ حوالي 18 ساعة

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»

منذ يوم

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

منذ يوم

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)

منذ يومين

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية

منذ يومين

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»

الآن

«تضامن البرلمان»: 2.3 مليار جنيه زيادة في موازنة الشئون الاجتماعية

مالا تعرفه عن ساجد جاويد أول وزير داخلية بريطاني مسلم

الرياح تُسقط أشجار جاردن سيتي (صور)

تأكيدًا لانفراد «الدستور».. بورصات العقود الآجلة تدخل حيز التنفيذ

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

الشوادر تتزين بفوانيس رمضان

«الداخلية» تفتتح معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ (صور)

«حبيب» يتفقد لجان امتحانات النقل الأزهرية بجنوب سيناء

مطروح: 9 منافذ لبيع السلع الغذائية بتخفيض 30 % استعدادًا لرمضان

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

محمود صقر: إصدار قانون حوافز العلوم والابتكار نجاح كبير

بالصور.. طلاب تجارة القاهرة يدعمون محمد صلاح

وكيل تعليم البحيرة يحيل 3 موجهين للتحقيق في ثانى أيام الامتحانات

فوز جامعة هليوبوليس بمنحة بحثية يابانية لمكافحة السرطان

وزير التعليم العالي يكرم الفائزين بمعرض جنيف الدولي

الأمصار

مصر: البدء في مشروع ربط البحرين «الأحمر والمتوسط»

بعد مقتل 72 شخصًا.. انفجار ثالث يضرب أفغانستان

أصحاب نظرية «الأرض المسطحة» يعرضون الأدلة

أبرز اهتمامات الصحف المغربية اليوم

اللجنة الأمنية النيابية في العراق تطالب بحماية المرشحين

ads
منوعات

5 خطوات بسيطة تطيل الحياة 10 سنوات

ابتكار يُنقذ أطراف مرضى السكري من «البتر»

اكتشاف خفاش اختفى منذ 22 عامًا فى اليابان

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads