تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في «نشر أخبار كاذبة»

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما، احتياطيا، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".



كانت النيابة أسندت- في تحقيقاتها- إلى عبدالمنعم أبوالفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أُنشِئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.