مضاعفة أعداد الموظفين بميناء الإسكندرية أثناء أجازة عيد العمال
قررت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم الاثنين مضاعفة عدد العمال والموظفين في جميع الورديات والإدارات المختلفة لضمان انتظام العمل واستمرار حركة تداول الشاحنات والحاويات وعمليات إنهاء الأوراق الجمركية؛ لشحن وتفريغ البضائع ومغادرة ووصول السفن بشكل طبيعي أثناء أجازة عيد العمال.
وأكد مصدر مسئول بهيئة الميناء تعزيز الإجراءات اللازمة لتأمين الأسوار والأبواب والأرصفة وحوض البترول والمحطة البحرية والساحات وعمليات رسو السفن والبواخر التي ترفع أعلام دول مختلفة بالميناء أثناء الاحتفال.