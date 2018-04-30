مضاعفة أعداد الموظفين بميناء الإسكندرية أثناء أجازة عيد العمال

«الداخلية» تفتتح معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ (صور)

افتتح اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، معرض "أهلا رمضان"؛ لتوفير جميع السلع الغذائية من "اللحوم، والدواجن، والزيوت، ومستلزمات شهر رمضان" بأسعار مخفضة. يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية، ...