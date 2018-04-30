القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين
05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
حوادث
الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:39 م

«السجون» يعقد بروتوكولات لإنشاء مدارس وتوفير أجهزة تعويضية للنزلاء

اللواء دكتور مصطفى
اللواء دكتور مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية
مريم جبل وعمرو المزيدي
dostor.org/2150445

عقد قطاع السجون ثالث جلسات مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين، والمفرج عنهم وأسرهم، ونجح القطاع في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى" التربية والتعليم، والتضامن الإجتماعى، فى إطار تأكيد وزارة الداخلية، على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها تفعيل مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم، وأسرهم، من خلال عقد جلسات شهرية بصفه منتظمة.

قد اللواء دكتور مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون، ثاني جلسات المجلس بكامل تشكيله بمكتب رئاسة القطاع بمنطقه سجون طره، وبحضور ممثلى الجهات ذات التمثيل الدائم بعضوية المجلس من خارج جهات وزارة الداخلية.

وأسفرت الجلسة عن عدة توصيات أبرزها توفير وزارة التضامن الإجتماعى، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى أجهزة تعويضه لنزلاء السجون من ذوىالإحتياجات الخاصة، مع إنشاء دار رعاية للمفرج عنهم الذين إنقطعت صلتهم بذويهم، وإنشاء مدرسة فندقية لنزيلات سجن النساء بالقناطرحال توافر المكان المناسب لذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانونى صناعى بمنطقه سجون المنيا وجمصه.

وتم توقيع إتفاق تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانوى صناعى بمنطقتى سجون المنيا وجمصه.

أيضًا، تم التوصية بدراسة إنشاء مدرسة ثانوى زراعى بمنطقة سجون وادى النطرون ومدرسة فندقية بمنطقة سجون القناطر، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة والتوسع فى إنشاء مثل تلك المدارس مستقبلًا.

«السجون» يعقد بروتوكولات لإنشاء مدارس وتوفير أجهزة تعويضية للنزلاء
«السجون» يعقد بروتوكولات لإنشاء مدارس وتوفير أجهزة تعويضية للنزلاء
موضوعات متعلقة

«السجون» تعقد بروتوكولات لرعاية النزلاء صحيًا واجتماعيًا

تأجيل توقيع بروتوكول التعاون بين «الثقافة» و«التعليم»

«الإسكان»: توقيع مذكرة تفاهم مع «هيلتون العالمية» لإدارة فندقين

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 18 ساعة

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات

منذ حوالي 18 ساعة

على باب زنانيري.. مها بمحكمة الأسرة: طلقني بعد 45 يوم زواج بسبب «حب الشباب»

منذ يوم

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

منذ يوم

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)

منذ يومين

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية

منذ يومين

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»

الآن

«تضامن البرلمان»: 2.3 مليار جنيه زيادة في موازنة الشئون الاجتماعية

مالا تعرفه عن ساجد جاويد أول وزير داخلية بريطاني مسلم

الرياح تُسقط أشجار جاردن سيتي (صور)

تأكيدًا لانفراد «الدستور».. بورصات العقود الآجلة تدخل حيز التنفيذ

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

ألبومات الصور

الشوادر تتزين بفوانيس رمضان

«الداخلية» تفتتح معرض أهلا رمضان بكفر الشيخ (صور)

«حبيب» يتفقد لجان امتحانات النقل الأزهرية بجنوب سيناء

مطروح: 9 منافذ لبيع السلع الغذائية بتخفيض 30 % استعدادًا لرمضان

نجم الساعة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لسقوط إمبراطور دعارة الـ«Underage» فى مصر الجديدة

فرج عامر: الرئيس السيسي أصدر توجيهات بحل أزمة محمد صلاح

السيسي يتدخل لحل أزمة محمد صلاح

عاجل.. اجتماع طارئ لحل أزمة محمد صلاح

كشكول

محمود صقر: إصدار قانون حوافز العلوم والابتكار نجاح كبير

بالصور.. طلاب تجارة القاهرة يدعمون محمد صلاح

وكيل تعليم البحيرة يحيل 3 موجهين للتحقيق في ثانى أيام الامتحانات

فوز جامعة هليوبوليس بمنحة بحثية يابانية لمكافحة السرطان

وزير التعليم العالي يكرم الفائزين بمعرض جنيف الدولي

الأمصار

مصر: البدء في مشروع ربط البحرين «الأحمر والمتوسط»

بعد مقتل 72 شخصًا.. انفجار ثالث يضرب أفغانستان

أصحاب نظرية «الأرض المسطحة» يعرضون الأدلة

أبرز اهتمامات الصحف المغربية اليوم

اللجنة الأمنية النيابية في العراق تطالب بحماية المرشحين

ads
منوعات

5 خطوات بسيطة تطيل الحياة 10 سنوات

ابتكار يُنقذ أطراف مرضى السكري من «البتر»

اكتشاف خفاش اختفى منذ 22 عامًا فى اليابان

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads