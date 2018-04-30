«السجون» يعقد بروتوكولات لإنشاء مدارس وتوفير أجهزة تعويضية للنزلاء

عقد قطاع السجون ثالث جلسات مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين، والمفرج عنهم وأسرهم، ونجح القطاع في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى" التربية والتعليم، والتضامن الإجتماعى، فى إطار تأكيد وزارة الداخلية، على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، ومنها تفعيل مجلس المشاركة المجتمعية لدعم المسجونين والمفرج عنهم، وأسرهم، من خلال عقد جلسات شهرية بصفه منتظمة.



قد اللواء دكتور مصطفى شحاته، مساعد وزير الداخلية مدير قطاع مصلحة السجون، ثاني جلسات المجلس بكامل تشكيله بمكتب رئاسة القطاع بمنطقه سجون طره، وبحضور ممثلى الجهات ذات التمثيل الدائم بعضوية المجلس من خارج جهات وزارة الداخلية.



وأسفرت الجلسة عن عدة توصيات أبرزها توفير وزارة التضامن الإجتماعى، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى أجهزة تعويضه لنزلاء السجون من ذوىالإحتياجات الخاصة، مع إنشاء دار رعاية للمفرج عنهم الذين إنقطعت صلتهم بذويهم، وإنشاء مدرسة فندقية لنزيلات سجن النساء بالقناطرحال توافر المكان المناسب لذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانونى صناعى بمنطقه سجون المنيا وجمصه.



وتم توقيع إتفاق تعاون مشترك بين قطاع السجون ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتجهيز وتشغيل مدرستين ثانوى صناعى بمنطقتى سجون المنيا وجمصه.



أيضًا، تم التوصية بدراسة إنشاء مدرسة ثانوى زراعى بمنطقة سجون وادى النطرون ومدرسة فندقية بمنطقة سجون القناطر، وذلك وفقا للإمكانات المتاحة والتوسع فى إنشاء مثل تلك المدارس مستقبلًا.