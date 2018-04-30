القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:37 م

السفير الفرنسي يكشف سر اختفاء شجرة «ماكرون» من البيت الأبيض

جيرار أرو
جيرار أرو
أش أ
dostor.org/2150438

كشف سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة جيرار أرو، اليوم الإثنين، سر اختفاء الشجرة التي أهداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أنه تم وضعها في الحجر الصحي.

وذكرت قناة «فرنسا 24» أن «ماكرون» كان قد أهدى هذه الشجرة لـ«ترامب» كرمز لقوة العلاقات التي تربط بين البلدين، وذلك خلال زيارته واشنطن الأسبوع الماضي.

وقد لوحظ مؤخرًا اختفاء هذه الهدية من حديقة البيت الأبيض، ما أثار التكهنات حول سبب اختفائها، كما دفع ذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي لابتكار لعبة «أين الشجرة؟».

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