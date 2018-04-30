بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ السيسي بمناسبة عيد العمال

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الشعب المصري بمناسبة عيد العمال.



وقال "إسحق" - في تصريحات له: إن "في الأول من شهر مايو يحتفل العالم أجمع بعيد العمال، كما تحتفل الكنيسة في هذه المناسبة بعيد القديس يوسف النجار، العامل الذي اختيرَ من قبل الله صورة ومثلًا لجميع هؤلاء الذين يكرسون أنفسهم بأسلوب نموذجي لمهنتهم، والذين ينجزون مسئولياتهم وواجباتهم بعناية، ويعيشون حياة عامل بسيط ومتواضع وصادق في الخفاء وبصمت. ومن خلال هذا الصمت المثمر، يساهمون في نمو المجتمع، وتطوره".



كما تقدم بالتهنئة للرئيس قائلًا: "نرسل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل المعاونين له في إدارة مصرنا الحبيبة، خالص التهاني بمناسبة عيد العمال، راجيًا من الله أن يحفظ مصر في مسيرتها للنمو والتقدم".

