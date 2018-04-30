«الإنتاج الحربي» تستخرج 541 شهادة «أمان» للعاملين بالأجر اليومي

استخرجت وزارة الإنتاج الحربي، شهادات "أمان" لجميع العاملين بالأجر اليومى والعمالة المؤقتة بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة، وتحملها قيمة استخراج هذه الشهادات بقيمة مالية 1000 جنيه لكل شهادة لعدد 541 عاملًا بإجمالى 541000 جنيه، وتم إصدار الشهادات من بنوك "القاهرة، الأهلى، مصر".



يأتي ذلك في ظل السياسة الحكيمة التى تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير رعاية كريمة للعمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، من خلال الإعلان عن برنامج شهادة "أمان" للتأمين بدون تحميل هذه الشرائح أي رسوم أو مصاريف إدارية.



وأكد اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، أن هذه الخطوه تأتى من منطلق حرص الوزارة على توفير الرعاية الاجتماعية المناسبة للعاملين، وتوفير المناخ المناسب لهم للقيام بأفضل أداء تجاه شركاتهم والذى ينعكس بالإيجاب على زيادة الإنتاج، وزيادة معدل الدخل.