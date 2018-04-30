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الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:36 م

صور.. ضبط مخدرات وأسلحة في حملات أمنية مكبرة بأسوان

صوره من الحدث
صوره من الحدث
عمرو المزيدي
dostor.org/2150435

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة مركز شرطة إدفو، أسفرت عن ضبط 3 قطع سلاح نارى، 10 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، ودراجتين ناريتين مُبلغ بسرقتهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

حيث تمكن ضباط الحملات، من ضبط صدام. ع، 33 سنه، مقيم أبوغلاب قبلى بدائرة المركز، سبق ضبطه، واتهامه فى 9 قضايا "سلاح، مخدرات"، وبحوزته بندقية آلية و9 طلقات لذات العيار.

كما تم ضبط حسين. ر. 32 سنه، مقيم المحاميد، الحجز بحرى بدائرة المركز، سبق ضبطه وإتهامه فى قضيتى "مخدرات "، وبحوزته، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطلقتين لذات العيار.

أيضًا تم ضبط سيد.ج، 32 سنه مقيم الرمادى بحرى بدائرة المركز، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم وطلقة لذات العيار، 88 زجاجةمواد كحولية.

كما تم ضبط كلًا من: خالد.ح 35 سنه، مزارع، مقيم الرمادى بدائرة المركز، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت 10 كيلو جرام، وعبدالرازق.ع 32 سنه، مقيم الكلح بدائرة المركز، وبحوزته دراجتين ناريتين "مبلغ بسرقتهما ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

صور.. ضبط مخدرات وأسلحة في حملات أمنية مكبرة بأسوان
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