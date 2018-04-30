«مدبولي» يتفقد القاهرة الجديدة للاطمئنان على الاستعداد للأمطار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدينة القاهرة الجديدة، للاطمئنان على استعدادات مواجهة الأمطار، طبقًا لتكليفات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدما أعلنت عنه هيئة الأرصاد من حدوث تغيرات جوية، واحتمالات سقوط الأمطار خلال هذه الأيام.



وعقد الوزير اجتماعًا مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أكد خلاله ضرورة الاهتمام بمنظومة الصرف الصحى بالمدينة كلها، بجميع أحيائها، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لأي أعمال تطوير أو رفع كفاءة.



وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام أيضًا بتطوير الخدمات المُقدمة بمركز خدمة المواطنين بالمدينة، وجميع المدن الجديدة، وأن تكون على أعلى مستوى، لضمان التواصل المستمر مع المواطنين.



وأوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لتنمية وتطوير المدن، أن هناك 6 شركات صيانة تعمل حاليًا فى مدينة القاهرة الجديدة، وتقوم بمراجعة منظومة الصرف الصحي بجميع أحياء المدينة، ومسئولو المرافق قاموا بالتأكد من كفاءة عمل جميع بلاعات الصرف الصحي، وهناك تنسيق كامل بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل مع أى حدث طارئ.