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الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:32 م

«كورتز» يحذر من اندلاع حرب تجارية بين واشنطن والاتحاد الأوروبي

سيباستيان كورتز
سيباستيان كورتز
أش أ
dostor.org/2150424

قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، إن حربًا تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على الصلب والألومينيوم ستكون «سلبية للغاية» على الطرفين.

وأضاف «كورتز» في مقابلة مع شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدرس ردًا جماعيًا إذا لم تمدد الولايات المتحدة الإعفاءات الجمركية المؤقتة التي تنتهي صلاحيتها غدا الثلاثاء.

وأعرب المستشار النمساوي عن أمله في ألا تتحول الحواجز التجارية التي أعلن ترامب عنها إلى حقيقة.

وتتولى النمسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 28 دولة، لمدة 6 أشهر اعتبارًا من يونيو المقبل، وستقود الكتلة الأوروبية في عدد من القضايا الشائكة ما بين خروج بريطانيا من الاتحاد واحتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبعض أقرب حلفائها.

وتابع «كورتز»: «اعترف بأنني أشعر بقلق بالغ حيال إمكانية أن يكون هناك بعض الحواجز التجارية الجديدة، وآمل أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بسرعة حول موقف مشترك وواضح إذا آلت الأوضاع إلى فرض حواجز جديدة، وآمل ألا يسفر ذلك عن إطلاق العنان لأي دوامة سلبية تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية، وأن تعيد الولايات المتحدة النظر في أفكارها بشأن الحواجز التجارية».

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