«الكيلانى».. قصة متحدى إعاقة قطع مسافة 100 كيلو مشى بـ«الطرف الصناعى»

ربما تندهش عندما تسمع أن أحد الأشخاص قطع مسافة 100 كيلو بـ«طرف صناعي» سيرًا، فى ثلاثة أيام فقط، ولكن دائما الإرادة تصنع المستحيل.



«يا تكون قد الحياة.. يا تعيش وحيد وسط الدروب».. بهذا المبدأ حقق «محمد الكيلاني» صاحب الـ25 عامًا حلمه، حيث أنه أول مصري يقطع مسافة 100 كم بـ«طرف صناعي»، وقام بقطع كل هذه المسافة مشيًا من القاهرة إلى العين السخنة فى 3 أيام، هو وثلاثة من متحدي الإعاقة.



حصل «الكيلاني» على بكالوريوس نظم ومعلومات، ويستكمل حاليًا دراسات عليا بالأكاديمية البحرية.



فى البداية عبر «الكيلاني» في حديثه لـ«الدستور» عن سعادته بالوصول إلى حلمه الذي كان يستعد له منذ شهور، معتبرًا أن الأطراف الصناعية فى مصر وخاصة للرياضيين، هى أبرز القضايا التي تشغله، ويتحدث عنها باستمرار فى جميع وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يحتاج دعم من الدولة ودعم للأطراف الصناعية للرياضيين، مشيرًا الى أن الأطراف الصناعية فى مصر مُهملة ولا يوجد أى دعم مادى للدولة فيها.



وقال: «أنا مركب طرف صناعي لمدة 6 سنوات، ولكن غيري لا يقدر.. الموضوع صعب جدًا، لابد أن تهتم الدولة به فى ظل إعلانها أن عام 2018 هو عام ذوي الإعاقة، خاصة أن التكاليف الخاصة بها أصبحت باهظة للغاية».



جدير بالذكر، أن «الكيلاني» شارك فى أكثر من ماراثون، حيث شارك فى ماراثون الجونة وقطع مسافة 7 كيلو جري فى 70 دقيقة، ثم شارك في ماراثون القاهرة، في فبراير الماضي، لمتحدى الإعاقة وحصل على المركز الأول حينها.