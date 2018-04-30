صرف مكافأة للعاملين بجامعة بنى سويف

وافق مجلس جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، على صرف مكافأة لجميع العاملين وأفراد الأمن الإدارى، وجميع وحدات وكليات الجامعة بحد أدنى 500 جنيه من الدرجة الثانية فأقل، و600 جنيه من الدرجة الأولى فأعلى.



وقال" حسن" - في تصريحات له -: إن "قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة، وإعانة لهم على أعباء المعيشة لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به".