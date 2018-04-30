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اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 01:25 م

محلل: سعر النفط عند 300 دولار ليس مستحيلا

النفط
النفط
وكالات
dostor.org/2150408

قال أحد مديري صناديق التحوط في مجال النفط، إن الممانعة الحالية من شركات الطاقة للاستثمار في إنتاج جديد للخام تعني أن سعر النفط عند 300 دولار للبرميل "ليس مستحيلًا في غضون سنوات".

وأضاف بيير أندوراند، عبر عدة تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجاتماعي "تويتر"، أمس الأحد، أن المخاوف المتعلقة بتأثير السيارات الكهربائية على مستقبل الطلب العالمي للنفط تحد من الاستثمار في المشروعات ذات الفترة زمنية الطويلة.

وأوضح أنه في حالة عدم ارتفاع سعر النفط بسرعة بالشكل الكافي، فإن سعر الخام عند 300 دولار للبرميل خلال سنوات قليلة لن يكون مستحيل.

وأشار إلى أن سعر برميل الخام عند 100 دولار للبرميل لن تقتل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن النفط في حاجة إلى الارتفاع 100 دولار إضافية للبرميل لتشجيع الاستثمارات خارج الولايات المتحدة.

وذكر: "لقد رأينا سعر الخام مرتفعا بشكل كبير في الماضي، مرتين أكثر من سعرها الحالي".

ويتجاوز سعر خام "برنت" مستوى 73 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، وبحلول الساعة 9:55 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 1% إلى 73.92 دولار للبرميل.

فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.45 دولار للبرميل بنسبة هبوط 1%.

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