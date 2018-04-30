«إهانة محمد صلاح» تتصدر عناوين الصحف العالمية

لاقت أزمة محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع اتحاد الكرة المصرية اهتمامًا عالميًا من قبل وسائل الإعلام المختلفة الفرنسية والأسبانية والإنجليزية وغيرها الكثير.



وسلطت الصحف الإنجليزية، بشكل خاص، الضوء على الأزمة التى يشهدها محمد صلاح خلال الفترة الراهنة مع اتحاد الكرة المصرية، بسبب الحقوق التسويقية والدعائية للاعب الذي يرى محاموه أن الشركة الراعية للمنتخب قامت باستغلال حقوقه دون سند قانوني.



ما حدث دفع عددا من الصحف إلى سرد تفاصيل الأزمة معربين عن دعمهم الكامل للنجم المصري محمد صلاح، وكتبت الصحف الانجليزية:



1- الإندبندنت

عنونت صحيفة الإندبندنت على الأزمة بقولها: "محمد صلاح "يهان" في نزاع الحقوق التسويقية والدعائية فى مصر".



وكتبت الصحيف: "نجم كرة القدم المصري غاضب من استخدام صورته على السطح الخارجي للطائرة الرسمية للمنتخب الوطني، والتى يرعاها شركة الاتصالات المصرية "وي"، وذلك دون احترام حقوقه القانونية".



2- ميرور

وتحت عنوان: "محمد صلاح يتورط فى نزاع محتدم قبل أسابيع من نهائيات كأس العالم بسبب خلافة مع اتحاد الكرة المصري".. كتبت الصحيفة: "بعد إحرازه 43 هدفًا هذا الموسم، يشعر محمد صلاح بالإحباط بسبب محاولات الاتحاد غير المجدية لحل النزاع".



الصحف الاسبانية

1-الاونيبيرسال

عنونت صحيفة الاونيبيرسال على الأزمة فكتبت: "صلاح غاضب من الاتحاد المصري بسبب استخدام صورته"، وكتبت الصحيفة "محمد صلاح هو الأفضل، وعلى الاتحاد أن ينهي أزمته مع النجم المصري فى أسرع وقت تجنبًا لأى عواقب محتملة".



2- ماركا

وكتبت الماركا تقريرا مفصلا بشأن الأزمة تحت عنوان: "صلاح يحدث اتحاده: إنها إهانة كبيرة".



3- سبورت

عنونت صحيفة سبورت على الازمة فكتبت: "صلاح.. مستاء بسبب الاتحاد المصري".



الصحف البرتغالية

1- جلوبو

جاء عنوان صحيفة جلوبو يقول: "صلاح يواجه "مشكلة خطيرة" مع الاتحاد المصري".

وطرحت الصحيفة سؤالًا على متابعيها فى خضم ما يعاصره صلاح من أزمة مع الاتحاد فكتبت: "يجب التعامل مع المشكلة بين صلاح وشركة الرعاية بذكاء دون التعدي على الحقوق القانونية لأي من طرفي الخصام.. ولكن كيف ستضمن أنه إذا قامت الشركة بحل الوضع مع صلاح، فلن يقوم اللاعبون الآخرون بالمثل؟".



2- ريكورد

كتبت صحيفة ريكورد تحت عنوان: "صلاح يهان من قبل الاتحاد" وقالت: "من الظلم استخدام صورة افضل هداف بالدورى الأوروبي دون الرجوع إليه".



الصحف الفرنسية

1- ليكيب

عنونت صحيفة ليكيب على الازمة فكتبت: "محمد صلاح يهاجم الاتحاد المصري"، وقالت: "صلاح لا يطيق استخدام صورته دون الرجوع إليه".



2- لوفيجارو

"صلاح يهاجم الاتحاد المصري غاضبًا بسب صورته"، هكذا عنونت صحيفة لوفيجارو على الأزمة مع سرد التفاصيل التى وقعت بين كلا الطرفين بالاستشهاد بتغريدات محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتبت الصحيفة: "حالة من اليأس والإحباط تخيم على أفضل هداف أوروبي لهذا الموسم بسبب التعدي على حقوقة القانوينة".



3- سبورت

كتبت صحيفة سبورت فى نسختها الفرنسية تحت عنوان: "صلاح غاضب بسبب الاتحاد المصري" وقالت في التفاصيل: "محمد صلاح يشعر "بالإهانة" من قبل الاتحاد المصري الذي استخدم صورته لأغراض تجارية مع خلفية حرب الرعاة".



كذلك تطرقت وسائل الإعلام الأيرلندية إلى تفاصيل الأزمة التى بلغت ذروتها بين طرفي النزال، فكتبت صحيفة بونديت أرينا الأيرلندية تحت عنوان: "حالة من القلق المهيمن خوفًا من تغيب محمد صلاح عن كأس العالم بسبب نزاع الاتحاد المصري" وقالت: "محمد صلاح هو لاعب محورى فى المنتخب المصري ويعود له الفضل فى إرسال مصر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1990، حيث ستستضيف موسكو واحدًا من أكثر اللاعبين تأثيرًا على الأرض، إلا أن خلافه مع الاتحاد المصري يهدد وجوده بين صفوف المنتخب، خاصة بعد تصريح وكيله رامي عباس: "أن الوقت هو الجوهر فهل سيسمح الاتحاد المصري بغياب محمد صلاح عن صفوف منتخبه!".



كما أعربت صحيفة "ذا ناشيونال" الأسكتلندية عن دعمها للنجم محمد صلاح فى قضيته مع الاتحاد وذلك بعد أن أولت الصحيفة هاشتاج # Support_Mohamed_Salah اهتمامًا كبيرًا، خاصة بعد أن لاقي انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل محبي النجم المصري حول العالم.