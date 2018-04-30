مجلس الدولة يراجع اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد

يراجع قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وقانون الأوقاف، تمهيدًا لإرسالهما لمجلس الوزراء.



وصرح المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو قسم التشريع ورئيس المكتب الفنى، أن قانون التأمين الصحي الجديد، سوف يتم تطبيقه بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية، وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء كمرحلة أولى.



كما أضاف مهران، أن القانون ضم فى طياته كافة فئات الشعب وسيستفيد الجميع من التأمين الشامل، كما يشمل العاطلين وتتكفل الدولة بدفع اشتراكهم وعلاجهم بشكل كامل أيضا، كما يشمل القانون أيضًا الطلاب على أن يدفع والدهم 1% من إجمالى دخله حتى يجد عمل.



ولفت مهران، أن القانون شدد على تكثيف الرقابة على مقدمى الخدمة الطبية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.