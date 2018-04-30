حبس المتهمين بسرقة مساكن الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس "محمود.ج"، و"ياسر.إ"، و"هيثم.خ"، و"طارق.م"، المتهمين بتكوين أخطر تشكيل عصابي لسرقة المساكن في مدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيق.



ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة الشروق عدة بلاغات تفيد بتعرض عدد من المساكن للسرقة.



وبإجراء التحريات، أسفرت عن أن وراء الجرائم المتهمين، "محمود.ج" 25 سنة عامل ومقيم بدائرة قسم شرطة بدر، سبق اتهامه فى قضية " سلاح نارى"، و" ياسر.إ" 24 سنة سائق مقيم بدائرة قسم الشروق، سبق اتهامه فى قضية " سلاح نارى"، و"هيثم.خ" 23 سنة سائق مقيم بمحافظة بنى سويف، و"طارق.م" 28 سنة عامل مقيم بدائرة قيم الشروق، وبإعداد الأكمنة تم ضبطهم من قبل ضباط مباحث قسم شرطة الشروق.



وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق، وأقروا بارتكابهم 7 حوادث سرقة من مساكن مختلفة بالمدينة بذات الأسلوب.



وأرشد المتهمون عن جزء من المسروقات المستولى عليها، كما تم ضبط سيارة مُبلغ بسرقتها ومُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى مُبلغ بفقدها، كما تم ضبط العِدَد والأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، بالإضافة إلى أسلحة عبارة عن "طبنجتي صوت، و80 طلقة، وسلاح أبيض".