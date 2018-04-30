القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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11:06 ص

الليلة.. حسن راتب يتحدث عن تجربته في تعمير أرض الفيروز بـ«سيناء تنتصر»
09:33 ص

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05:03 ص

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية
04:29 ص

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني
02:30 ص

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربى
11:10 م

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية
11:03 م

تفاصيل اتفاق خروج مسلحي مخيم اليرموك إلى إدلب
08:29 م

أهالى البليدة في العياط: الجن والعفاريت وراء حوادث القطارات
08:27 م

مصادر يمنية تكشف مكان اختباء زعيم جماعة الحوثي
08:25 م

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06:00 م

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11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
اقتصاد
الإثنين 30/أبريل/2018 - 12:08 م

بعد غد.. «النقد الدولى» يناقش التطورات الاقتصادية بالشرق الأوسط

النقد الدولى
النقد الدولى
راندا التوني
dostor.org/2150232

يعقد صندوق النقد الدولي، مؤتمرًا صحفيًّا، بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2018، بحضور جهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا 2018.

ويتبع ذلك مناقشة آفاق المنطقة والنتائج الرئيسية لتقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية، وتشمل الموضوعات آخر التطورات الاقتصادية في المنطقة وتأثير انخفاض أسعار النفط والصراعات على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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