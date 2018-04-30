بعد غد.. «النقد الدولى» يناقش التطورات الاقتصادية بالشرق الأوسط

يعقد صندوق النقد الدولي، مؤتمرًا صحفيًّا، بعد غدٍ الأربعاء، لمناقشة التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2018، بحضور جهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي.



ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال إفريقيا 2018.



ويتبع ذلك مناقشة آفاق المنطقة والنتائج الرئيسية لتقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية، وتشمل الموضوعات آخر التطورات الاقتصادية في المنطقة وتأثير انخفاض أسعار النفط والصراعات على اقتصادات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.