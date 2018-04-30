القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 12:05 م

العاملون بجامعة المنصورة يستقبلون وزيرة التضامن بالزغاريد

غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي
وﻻء جمال
dostor.org/2150222

استقبل العاملون بجامعة المنصورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بالزغاريد خلال افتتاحهما أول مركز حكومي لعلاج الإدمان بالمنصورة، والذى تم إنشاؤه بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والجامعة لتوفير الخدمة العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

حضر افتتاح المركز كل من الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، وعمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور محمد القناوى، رئيس جامعة المنصورة، واللواء زكريا الغمرى، مساعد وزير الداخلية، مدير إدارة مكافحة المخدرات، وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

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