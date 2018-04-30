«شكري»: البعثات الدبلوماسية تروج للنمو الاقتصادي وفرص الاستثمار

أكد سامح شكري وزير الخارجية أن التمثيل الخارجي المصري والسفارات والمكاتب مسخر لتحقيق المصالح الوطنية سواء في إقامة العلاقات السياسية وتشجيع زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى والهدف هو مصلحة المواطن المصري.



وأشار شكري إلى أن البعثات تعمل من خلال علاقاتها على توضيح الصورة الاقتصادية في مصر والآثار المرتبطة على مستوى النمو وفرص استثمارية، واستقطاب القروض الميسرة وتوضيح العوائد المباشرة للاستثمار وتحقيق الاستقرار على المستوى الدولي، لافتًا إلى أن إقامة العلاقات يبنى على مبدأ المصالح المشتركة.

