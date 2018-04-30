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الإثنين 30/أبريل/2018 - 11:57 ص

26 مايو.. الحكم في استئناف دومة على تغريمه بـ«إهانة القضاء»

دومة
دومة
نجلاء رفاعي
dostor.org/2150196

حجزت محكمة مستأنف المعادي، بمحكمة جنوب القاهرة، الحكم في استئناف أحمد دومة، على تغريمه 10 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة القضاء خلال محاكمته في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 26 مايو.

وكانت محكمة جنح المعادى، برئاسة المستشار ضياء القاضى، وأمانة سر ياسر سامى وحسن عبدالتواب، قضت بتغريم أحمد دومة 10 آلاف جنيه في إعادة محاكمته بالقضية المشار إليها آنفا، بعد قبول طعنه على الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات.

يذكر أن محكمة النقض، قبلت، فى 25 مايو 2017، الطعن المقدم من أحمد دومة، على حبسه 3 سنوات، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

كما سبق لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، أن عاقبت «دومة» في 9 ديسمبر 2014، بالحبس 3 سنوات والغرامة 10 آلاف جنيه، لإهانته رئيس المحكمة.

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